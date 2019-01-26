Поисковая операция в зоне ЧП в Черном море завершена

Принято решение о прекращении поисковой операции, проводимой в зоне горящих танкеров. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Поисковая операция завершена. В ближайшие дни еще будут работать спасатели, но поисковая операция уже не будет проводиться», — заявили в ведомстве.

На данный момент с помощью авиации было обследовано 4200 квадратных миль, а с помощью морского транспорта — 630 квадратных миль акватории Черного моря.

Читайте: Спасенные в Черном море моряки выписаны из керченской больницы

«Нет разумной надежды найти кого-либо живым, поэтому принято решение с 14.00 25 января завершить активную фазу поисково-спасательной операции. Поиск будет продолжаться проходящими район ЧП судами», — говорится в сообщении Росморречфлота.

В ведомстве отметили, что в районе горения танкеров угроза загрязнения окружающей среды отсутствует. Также ситуация не создает препятствий для осуществления судоходства.

В настоящий момент поливка танкеров с целью охлаждения корпусов продолжается.