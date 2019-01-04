Прошло 5 дней после трагедии в Магнитогорске: поисково-спасательная операция завершена

Сотрудники МЧС завершают поисково-спасательную операцию на месте обрушения части дома в Магнитогорске. Всего под завалами были обнаружены тела 39 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.

По его словам, все тела опознаны. В их числе граждане Таджикистана — женщина и трое ее несовершеннолетних детей. Глава семьи был госпитализирован в больницу Челябинска в стабильно тяжелом состоянии.

«Объем работы выполнен колоссальный. Порядка 2 000 кубометров строительных конструкций извлекли из-под этих всех завалов. Мы четвертые сутки здесь находимся. Очень много строительных конструкций висело на одной нитке. Их пришлось срезать, удалять», — рассказывает спасатель.

Также стало известно, что правоохранительные органы круглосуточно будут охранять периметр места трагедии, а вокруг него возведут строительный забор. Газ в дом больше подаваться не будет.

Следователи не обнаружили следов взрывчатки при осмотре частей завала в Магнитогорске, однако все равно продолжают отрабатываться различные версии произошедшего взрыва.

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После трагедии прошло 5 дней. За это время около 200 волонтеров помогали пострадавшим при обрушении подъезда, на их благотворительный счет перевели более 20 000 000 рублей, выплаты получили 47 членов семей погибших и пострадавших, а также из квартир разрушенного подъезда в Магнитогорске спасли 6 животных. Жители злополучного дома восстановили уже 60 документов. Также в городе создадут мемориал жертвам обрушения дома.

Сегодня состоялись первые похороны жертв трагедии в Магнитогорске. Все тела будут захоронены до 7 января включительно. Заупокойную службу проведут на месте ЧП на девятый день после трагедии.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря 2018 года. В результате обрушился один из подъездов, где проживали 120 человек. Погибло много людей. Спустя сутки под завалами нашли младенца, которого позже эвакуировали в Москву. Его состояние тяжелое, но стабильное.