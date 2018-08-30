Полет квадрокоптера над Крымским мостом

Пока водолазы демонтируют вспомогательные конструкции на стройке Крымского моста, наблюдательное око квадрокоптера фиксирует самые потрясающие кадры.

Крымский мост — на него можно смотреть вечно и никогда не налюбуешься. Поистине уникальное творение.

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Тенденция последних лет снимать объекты с воздуха дает уникальную возможность увидеть истинный масштаб. Белоснежные судоходные арки — величие Крымского моста.

Иногда кажется, что это все ненастоящее, что это лишь графика. Но нет. Это Крымский мост. Он есть!

Крымский мост с квадрокоптера

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