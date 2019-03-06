Полицейские дарили молодым мамочкам Керчи тюльпаны

Сотрудники городской госавтоинспекции посетили Керченский роддом и поздравили новоиспеченных мам с праздником.

В адрес мамочек и медицинского персонала родильного отделения от сотрудников ГИБДД прозвучало много теплых слов и поздравлений.

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Кроме того, женщинам рассказали о правилах безопасного поведения на дорогах, акцентируя внимание на необходимости обеспечения безопасности при перевозке маленьких пассажиров с использованием детских удерживающих устройств и применения ремней безопасности.

А в качестве подарков молодые мамочки получили световозвращающие элементы в виде фликеров, заряд положительных эмоций и, конечно, главный символ наступающего праздника – тюльпаны