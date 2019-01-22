Полицейские Керчи нашли украденные дорогостоящие велосипеды

Керчанка обратилась в полицию с просьбой найти злоумышленников, похитивших ее имущество.

По словам женщины, она сдавала прошлой осенью в аренду дачный домик трем девушкам-студенткам. Спустя время девушки сообщили ей, что пропали два дорогостоящих горных велосипеда. Это случилось после встречи студенток с малознакомыми им молодыми людьми.

Полицейские Керчи провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был задержан 26-летний подозреваемый в совершении преступления. Им оказался житель Ленинского района Крыма, который признался в содеянном. Мужчина рассказал, что, находясь в гостях у девушек, он увидел на чердаке два дорогостоящих горных велосипеда. Молодой человек решил похитить транспортные средства. Злоумышленник под предлогом покурить поднялся на чердак и выкинул велосипеды через окно на улицу, после чего загрузил их к себе в багажник. После окончании вечеринки молодой человек вместе с похищенным уехал домой.

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В настоящее время похищенное имущество найдено, изъято у злоумышленника и возвращено законной владелице.

Сотрудники полиции выдвинули подозреваемому обвинение за кражу, совершенное с причинением значительного ущерба. Ему грозит наказание от штрафа крупных размеров до лишения свободы сроком до шести лет. На данный момент в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.