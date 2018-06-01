Полицейские Керчи поздравили детей с праздником

В Международный день защиты детей полицейские Керчи провели уроки правового информирования для несовершеннолетних и поздравили детей с праздником. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С наступлением летних каникул сотрудники полиции традиционно проводят неделю правового информирования и консультирования детей и подростков. Полицейские посещают воспитанников дошкольных учебных заведений, а также детей, пребывающих в школьных лагерях. Стражи порядка проводят профилактические мероприятия в виде бесед, викторин, интерактивных игр направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних.

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Такие встречи прошли в Международный день защиты детей в нескольких школах Керчи. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекции и отдела правового обеспечения УМВД России по г.Керчи вместе со школьниками рассмотрели ситуации, которые могут угрожать жизни и здоровью ребят, а также алгоритм действий в случае их возникновения.

Юрисконсульт правовой группы Олеся ХОЛАП в игровой форме ознакомила детей с «правилом четырех не», соблюдая которые можно избежать встречи со злоумышленником и не стать жертвой преступлений.

Автоинспектор дорожной полиции Алексей КРИХЕЛИ напомнил ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах, а также о необходимости использования в темное время суток светоотражающих элементов на одежде.

В свою очередь, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Керчи Виталий БИЖАН предостерег детей от необдуманных противоправных поступков, которые влекут в последствии административную и даже уголовную ответственность как для самих подростков, так и для их родителей.

Полицейские также посетили детский парк аттракционов, где поздравили самых маленьких посетителей, а родителям пожелали быть бдительными и внимательными по отношению к своим детям.

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