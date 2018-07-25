Полицейские Керчи приняли участие в акции «Призывник» и рассказали о вреде наркотиков

Керченские полицейские приняли активное участие в ежегодной Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Призывник». Об этом стало известно от пресс-службы УМВД России по г. Керчи.

Проблема распространения наркотиков в подростковой и молодежной среде по-прежнему актуальна. Поэтому главным направлением в проведении профилактических мероприятий является повсеместная пропаганда здорового образа жизни и воспитание нетерпимости к пагубным привычкам среди подрастающего поколения.

В период призывной комиссии сотрудники полиции проводят встречи с молодыми людьми призывного и допризывного возраста с целью формирования у ребят антинаркотического мировоззрения, повышения уровня правовой грамотности.

Также за время реализации акции «Призывник» организуются мероприятия детских

Оздоровительных лагерях, где несовершеннолетних вместе с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков информируют подростков о масштабах наркомании в современном обществе. Полицейские предостерегают детей от наркотической зависимости и

предупреждают о возможной административной и даже уголовной ответственности за потребление наркотических и психотропных веществ.

Кроме того, керченские правоохранители провели рабочую встречу с руководителями и специалистами Керченского Военного комиссариата.

Полицейские проинформировали комиссариата о складывающейся в городе наркоситуации, организационно-правовых аспектах выявления и профилактики наркопотребления среди военнослужащих и гражданского персонала войсковых частей. Также участники встречи обсудили вопросы повышения качества совместной работы по выявлению наркопотребителей при прохождении военно-врачебных комиссий, а также предоставления в адрес Военного комиссариата информации о лицах, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

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