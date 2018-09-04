Полицейские Керчи провели беседы с учащимися школы №1 имени Володи Дубинина

С наступлением учебного года полицейские традиционно проводят беседы с детьми и подростками, посещают воспитанников дошкольных учебных заведений. В этом году сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекции и правового отдела УМВД России по города Керчи посетили городскую школу №1 имени Володи Дубинина, чтобы поздравить детей и педагогов с началом учебного года и напомнить им о мерах безопасности.

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Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по городу Керчи Максим ДЬЯЧЕНКО вместе со школьниками рассмотрел ситуации, которые могут угрожать жизни и здоровью ребят, а также алгоритм действий в случае возникновения таких ситуаций.

В рамках мероприятия инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по города Керчи Алексей КРИХЕЛИ рассказал учащимся о том, какие опасности подстерегают тех, кто не соблюдает правила дорожного движения и к чему приводит игра вблизи дорог, и напомнил о правилах дорожного движения.

В свою очередь старший юрисконсульт правовой группы УМВД России по городу Керчи Светлана ЛЕПЕТУХИНА рассказала школьникам о правах, которыми обладает ребенок, как они реализуются и каким образом могут быть защищены. Закрепить полученные знания было предложено с помощью правовой, сказочной викторины.

В ходе викторины ребята отвечали на вопросы о героях знаменитых сказок и заодно посмотрели на возникшие сказочные ситуации глазами юных юристов.

За активное участие и правильные ответы школьникам были вручены маленькие, но очень полезные подарки – фликеры-светоотражатели.

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