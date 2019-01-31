Полицейские Керчи задержали грабителя

Сотрудники полиции по горячим следам задержали керчанина, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Ранее в полицию Керчи обратился 30-летний керчанин с жалобой на то, что во время конфликта со знакомым у него был изъят телефон.

Потерпевший рассказал, что подозреваемый ехал вместе с ним в такси, после чего они вышли из машины на одной из улиц города, где между мужчинами началась словесная перепалка. В ходе ссоры злоумышленник выхватил у потерпевшего телефона и скрылся в неизвестном направлении.

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Полицейские тут же составили фоторобот подозреваемого и сориентировали все наряды полиции на поиски злоумышленника.

Вскоре стражами порядка был задержан подозреваемый в похищении — 41-летний керчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Как рассказал подозреваемый, похищенный мобильный телефон он продал на рынке, а вырученные деньги потратил.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, трактуемое УК РФ, как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.