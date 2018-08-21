Полицейские призывают керчан заявлять о фактах, связанных с наркотиками

С 20 по 29 августа 2018 года в Керчи в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2018» сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города Керчь.

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Помимо рейдов полицейские проводят разъяснительные беседы с гражданами по недопущению совершения преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также оказанию содействия правоохранителям в борьбе с наркопреступностью.

Напоминаем, что незаконное культивирование наркосодержащих растений, производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ, даже без цели сбыта, влечет за собой административную либо уголовную ответственность.

Полицейские призывают граждан информировать о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков по номеру 102 или телефон доверия МВД по Республике Крым (3652) 734-554.

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