Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП на трассе Керчь-Феодосия

Сотрудники полиции Ленинского района разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 8 февраля 2019 года в 11.00 на проезжей части между Керчью и Феодосией.

В светлое время суток, находясь на вышеуказанном участке автодороги, ПК-438, осуществляя обгон двигающегося в попутном направлении КАМАЗа, допустил невнимательность и выехал на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Spark. Водитель скончался на месте.

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Полицейские Ленинского района обращаются с просьбой ко всем, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем ДТП, сообщить по телефону 102 или в дежурную часть (36557)40219.