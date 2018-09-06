Полицейские раскрыли серию краж мобильных телефонов в Керчи

В дежурную часть Керченского линейного отдела полиции с заявлением о краже мобильного телефона обратился работник «Крымской железной дороги».

Полицейские начали устанавливать все обстоятельства совершения преступления. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции юга России.

40-летний мужчина поведал о том, что у него в купе вагона «Путевой машинной станции» пропал мобильный телефон. По факту произошедшего сотрудниками Керченского линейного отдела было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Читайте: Керченские полицейские выявили собственников «резиновых квартир»

40-летний заявитель вызвал подозрение у оперативников, так как путался в ответах на уточняющие вопросы о совершенном в отношении его преступлении. Вскоре он начал давать показания. Полицейские установили, что монтер пути причастен еще к трем подобным преступлениям.

Он совершал хищения мобильных устройств у своих коллег по работе. Злоумышленник обратился с заявлением в полицию только за тем, чтобы отвести от себя подозрения и пустить следствие по ложному пути.

В ходе проведенного обыска в вагоне «Путевой машинной станции» похищенные телефоны были обнаружены в личных вещах обвиняемого.

В настоящий момент расследование уголовного дела закончено, и оно передано в суд для рассмотрения по существу. Мобильные телефоны изъяты и возвращены пострадавшим. Ущерб от действий обвиняемого составил 16000 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.