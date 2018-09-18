Полицейские усилили профилактическую работу в школах и техникумах Керчи

В Керчи сотрудники полиции усилили профилактическую работу с детьми в образовательных учреждениях города.

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, инспектора по делам несовершеннолетних и сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Керчи проводят беседы, лекции, занятия профилактической направленности в школах и техникумах города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу Керчь.

Полицейские рассказывают школьникам и студентам о ситуациях, которые могут угрожать жизни и здоровью ребят, подробно объясняют алгоритм действий в случае возникновения какой-либо опасности. Также стражи порядка призывают несовершеннолетних не впускать в дом незнакомых людей, не заходить с ними в лифт или подъезд и ни в коем случае не садиться в автомобиль к незнакомцам.

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Для того чтобы избежать встречи со злоумышленниками и не стать жертвой преступлений сотрудники полиции советуют детям приходить домой после школы или тренировок всегда вовремя, не задерживаться на улице, особенно с наступлением темноты.

Кроме того, автоинспекторы еще раз напомнили детям о Правилах дорожного движения.

На встречах полицейские также поговорили с детьми об еще одной не менее важной проблеме, такой как детская наркомания. Более подробно об этом несовершеннолетним рассказала врач-нарколог Елена ЛАРИНА.

В своей беседе она подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя, а тем более наркотика не существует:

«Даже один необдуманный шаг может стать последним, а дороги назад может уже и не быть…», — предостерегла детей Елена.

На всех мероприятиях ребята проявляли активное участие в беседе, задавали вопросы, на которые получали от полицейских исчерпывающие ответы. В завершении обсуждений серьезных тем, сотрудники полиции желали детям быть бдительными и внимательными, беречь себя и уважать взрослых также уже с ранних лет воспитывать в себе законопослушное поведение в обществе и ответственность за свои поступки.

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