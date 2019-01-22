Полицейские задержали керчанина подозреваемого в краже телефона у соседки

В полицию обратилась 60-летняя керчанка с заявлением о том, что у нее украли телефон.

Она рассказала полицейским, что в канун Нового года к ней домой приходил сосед. После его визита женщина не может найти свой телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый безработный 37-летний местный житель. Как признался подозреваемый, он зашел в гости к своей знакомой, которая живет по соседству. Увидев ее телефон на кухне, мужчина решил забрать его себе. Чтобы отвлечь хозяйку, он попросил зарядить его телефон.

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«Оставшись одним на кухне, подозреваемый воспользовался моментом и незаметно положил «приглянувшийся» телефон к себе в карман. Спустя некоторое время он ушел домой. Краденое средство связи злоумышленник потерял, объяснив это сильным алкогольным опьянением», — рассказали в пресс-службе.

В отношении него возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит лишения свободы на срок до двух лет.