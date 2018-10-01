Полицейскими задержан керчанин, ограбивший своих родственников

Сотрудники отдела полиции города Керчи снова раскрыли кражу. На этот раз — дорогостоящего ноутбука.

Заметив пропажу дорогостоящей компьютерной техники, местная жительница сразу же обратилась за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили злоумышленника, у которого был обнаружен и изъят похищенный ноутбук.

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Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний керчанин. Мужчина, придя в гости к родственникам, не смог удержаться от легкой наживы. Воспользовавшись отсутствием хозяев дома, молодой парень похитил ноутбук и сдал его в ломбард.

В совершении преступления подозреваемый сознался, написал явку с повинной. В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Злоумышленнику может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

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