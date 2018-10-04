Полицейскими задержан керчанин, воровавший оргтехнику из магазина

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Керчи разоблачена преступная деятельность ранее не судимого 25-летнего местного жителя, который подозревается в краже товара из магазина на крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что злоумышленник, являясь продавцом-консультантом одного из магазинов города, в течение месяца тайно похищал товары и складировал их у себя дома. Распорядиться похищенным имуществом не успел.
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Гражданину предъявлено обвинение в совершении кражи. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до двух лет с крупным штрафом либо без такового.
Обвиняемый чистосердечно раскаивается в содеянном, вину признает полностью.