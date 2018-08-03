Полиция Керчи борется с незаконным оборотом наркотиков

Керченские полицейские осуществляют комплекс мероприятий, направленных на борьбу с наркопреступностью, в результате которых с начала года сотрудниками полиции возбуждено 92 уголовных дела по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицией принимаются меры по установлению лиц, осуществляющих преступную деятельность, связанную с распространением и продажей наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщает Пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

Зачастую сбыт запрещенных веществ происходит через интернет. Надписи с названиями сайтов и групп в социальных сетях наркоторговцы размещают на стенах и фасадах жилых домов и зданий. В этом году полицейскими изъято более 500 граммов синтетических веществ психотропного действия, которые предназначались для сбыта именно с помощью сайтов сети интернет.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены пять подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконной продажей наркотиков, которые в настоящее время находятся под стражей.

Кроме того, полицейские регулярно проводят целенаправленные профилактические рейды, в ходе которых выявлено более четырех десятков трафаретных надписей с контактами сбытчиков. По каждому факту информация незамедлительно направляется в адрес администрации города для принятия решения по их уничтожению.

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Вместе с тем ведется активная работа по установлению лиц, пропагандирующих распространение запрещенных веществ. В настоящее время к административной ответственности по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ привлечены два местных жителя, которые наносили трафаретную рекламу наркосайтов. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 4000 рублей.

Напоминаем, что лица, уличенные в совершении преступлений или правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подвергаются административной либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Согласно статьи 228 Уголовного Кодекса РФ максимальное наказание за хранение и распространение наркотиков влечет лишение свободы до 10 лет, за сбыт предусматривается лишение до 20 лет.

Сотрудники полиции просят всех неравнодушных граждан, имеющих какую-либо информацию о лицах, распространяющих или употребляющих наркотические вещества, сообщать об этом в полицию по телефону «102» или по телефону Доверия МВД по Республике Крым (0652) 556554.

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