Полиция Керчи приглашает пополнить свои ряды

Керченская полиция проводит набор граждан РФ на службу в ОВД и приглашает пройти обучение в вузах МВД России. Об этом уведомляет пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Управление МВД России по г. Керчи проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности: полицейских патрульно-постовой службы полиции и оперуполномоченных уголовного розыска.

Требования к кандидатам на службу:

— граждане Российской Федерации;

— возраст от 18-ти до 35-ти лет;

— годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел.

— наличие среднего профессионального, высшего образования для кандидатов на должности оперуполномоченных уголовного розыска;

Кандидаты на службу проходят военно-врачебную комиссию, психологические обследования, сдают нормативы по физической подготовке.

Социальные гарантии сотрудников ОВД:

— заработная плата на начальном этапе от 25 тыс. рублей;

— форменное обмундирование;

— полное медицинское обеспечение;

— обязательное государственное страхование;

— ежегодный оплачиваемый отпуск;

— предоставление детям в первоочередном порядке мест в детских дошкольных и в иных общеобразовательных учреждениях;

— ежегодное пособие на оздоровление;

— возможность получить высшее профессиональное образование за счет бюджетных средств в ВУЗах МВД России.

Сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту службы, выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения.

На учебу в ВУЗы МВД России приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, не имеющие высшего образования, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья служить в органах внутренних дел.

Гражданам, обучающимся в ВУЗах МВД России, гарантировано полное государственное обеспечение, стипендия, трудоустройство после окончания ВУЗа.

Обучение в ВУЗах МВД России осуществляется на бесплатной основе.

Желающим поступить на учебу в ВУЗы МВД России необходимо обратиться в отдел кадров УМВД России по г. Керчи до 1 марта 2019 года.

За подробной информацией о порядке оформления на службу в ОВД Российской Федерации обращаться в отдел кадров УМВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8, каб. 25.

Телефон для справок (36561) 7-81-10, 7-81-12.