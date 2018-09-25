Полиция Керчи задержала мошенника, грабившего пожилых людей

Керченские полицейские установили и задержали мошенника, представлявшегося работником коммунальной службы.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Керчи установили подозреваемого в совершении мошенничества, им оказался безработный 29-летний житель одного из регионов России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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В июле текущего года злоумышленник под видом работника коммунальной службы пришёл, чтобы «установить водомеры» и «заменить кран» в квартире одной из пожилых жительниц Керчи. В результате мужчина обманным путем завладел ее деньгами. С заявлением о происшествии керчанка незамедлительно обратилась в полицию.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Также его причастность подтверждают показания ряда свидетелей.

Следователями отдела полиции города Керчи по данному факту возбужденно уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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