Полиция Ленинского района рассказала о пользе портала госуслуг

В Ленинском районе сотрудники полиции провели рабочую встречу с органами местного самоуправления в рамках акции «Госуслуги – это проще, чем кажется».

В рамках реализации акции «Госуслуги – это проще, чем кажется» полицейские встретились с работниками администрации Марьевского сельского поселения.Цель данного мероприятия – популяризация государственных услуг, предоставляемых по линии МВД России в электронном виде.

Собравшимся стражи порядка рассказали о преимуществах пользования портала госуслуг, разъяснили алгоритм прохождения регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций www.gosuslugi.ru, познакомили педагогов с необходимым перечнем документов для получения той или иной госуслуги.

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В ходе акции сотрудники ОВД ответили на все вопросы, появившиеся у специалистов, проинформировали о возможности оплачивать государственную пошлину на ряд услуг и штрафы со скидкой через портал госуслуг.

Также участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району Сергей Рябой рассказал педагогом о мерах личной безопасности и правилах поведения в случае обнаружения подозрительных предметов в здании школы, также пояснил алгоритм действий в данной ситуации. Всем присутствующим организаторы вручили тематические листовки и буклеты.

Кроме того, полицейские поместили необходимую информацию на стендах администрации.

Текст и фото: ОМВД России по Ленинскому району

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