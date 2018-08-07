Полиция провела ночной рейд в районе Аршинцево

Сегодня ночью отделом полиции №2 УМВД РФ по городу Керчи совместно комиссией по делам несовершеннолетних был проведен ночной рейд по предупреждению совершения преступлений и административных правонарушений. Об этом на своей официальной странице в Facebook написал заместитель главы Администрации города Керчь Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Полицией проверялись магазины, которые реализуют алкогольную продукцию, а также выявлялись несовершеннолетние и взрослые лица, которые вели антиобщественный образ жизни, употребляя алкогольные напитки или наркотические средства.

«В результате проведения рейда было выявлено 13 лиц, употребляющих спиртные напитки, из них 8 несовершеннолетних возрастом от 16 до 18 лет. Составлено 13 административных протоколов по признакам правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.20 и ст. 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. С несовершеннолетними проведены беседы о недопущении употребления алкоголя, необходимость дальнейшего проведения с ними профилактической работы будет обсуждаться на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних», — написал у себя на странице в Facebook Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

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