Розыск: Полиция разыскивает без вести пропавшего Косолапова Владимира

Полицией г. Керчи устанавливается местонахождение без вести пропавшего 27-летнего местного жителя Косолапова Владимира, который 2 сентября 2018 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 160-175 см, плотного телосложения, имеет короткую стрижку, цвет волос черный, глаза карие. Шрамов и татуировок не имеет.

Был одет: в майку розового цвета, бриджи цвета хаки, кроссовки черного цвета.

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Просьба ко всем, кто имеет информацию о нахождении без вести пропавшего сообщить в отдел уголовного розыска управления МВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина 8, кабинет № 42 или позвонить по телефонам: дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Керчи 7-81-70 или 102.

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