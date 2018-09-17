Полиция разыскивает без вести пропавшего Василия Лютого

Полицией города Керчи устанавливается местонахождение без вести пропавшего 65-летнего местного жителя Василия ЛЮТОГО, который 16 сентября 2018 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

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Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, имеет короткую стрижку, цвет волос седой, при себе имел мобильный телефон (марка не известна).

Был одет: кожаная фуражка черного цвета, рубашка с длинным рукавом бежевого цвета, брюки черного цвета.

Просьба ко всем, кто имеет информацию о нахождении без вести пропавшего сообщить в отдел уголовного розыска управления МВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина 8, кабинет № 42 или позвонить по телефонам: дежурная часть ОП № 1 УМВД России по г. Керчи 7-81-52; на моб. телефон: (+79883647918) (+79780912040) или 102.

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