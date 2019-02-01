Полиция вернула керчанке украденный телефон

Сотрудники полиции вывили и задержали преступника, укравшего мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

В одном из магазинов города злоумышленник увидел забытый кем-то телефон. Мужчина похитил оставленный без присмотра гаджет и тут же скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Керчи по подозрению в краже телефона задержали 56-летнего жителя Ленинского района, ранее не судимого.

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В ходе осмотра квартиры подозреваемого похищенный телефон был найден и изъят у злоумышленника. Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной.

В настоящее время телефон возвращен владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.