Сотрудники полиции вывили и задержали преступника, укравшего мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.
В одном из магазинов города злоумышленник увидел забытый кем-то телефон. Мужчина похитил оставленный без присмотра гаджет и тут же скрылся с места преступления.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Керчи по подозрению в краже телефона задержали 56-летнего жителя Ленинского района, ранее не судимого.
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В ходе осмотра квартиры подозреваемого похищенный телефон был найден и изъят у злоумышленника. Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной.
В настоящее время телефон возвращен владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.