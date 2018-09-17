Полицию Крыма заинтересовала информация о массовых похищениях детей

Крымская полиция призвала жителей Крыма не верить распространившимся слухам в социальных сетях о массовых похищениях детей в Крыму. Об этом Крыминформу сообщила начальник пресс-службы МВД по Крыму Ольга КОНДРАШОВА в ответ на просьбу прокомментировать ряд сообщений в соцсетях и на новостных сайтах.

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Сообщения в социальных сетях о похищениях детей она назвала «фейками» и обратила внимание на то, что полицией не было зафиксировано роста обращений граждан в связи с пропажей детей.

«Спешим успокоить общественность – распространяемая информация не соответствует действительности. Просим обо всех известных фактах правонарушений обращаться в полицию, а не множить слухи и не распространять в интернете недостоверную информацию, которая потом используется недобросовестными сайтами для нагнетания обстановки в Крыму, хотя ничего подобного в реальности нет», – отметили в пресс-службе.

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