Полное видео финала конкурса красоты в Керчи

Полное видео финала конкурса красоты Queen and princess of the season 2018.

Завершился самый масштабный конкурс красоты в Керчи от SMG и КерчьИНФО. Однако эмоции у участниц и зрителей не утихают. Пожалуй, последней искрой в фейерверке эмоций долно стать полное видео всего финала.

Мы благодарим всех партнеров за то, что помогли сделать настоящий праздник для девушек, подарить им замечательные подарки и навсегда оставить незабываемые эмоции.

Генеральным спонсором конкурса выступила фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи.

Видео разделено на 2 части — категории принцесс и королев. Приятного просмотра.

Видео финала конкурса Queen and princess of the season 2018

