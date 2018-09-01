Полное видео финала конкурса красоты в Керчи

Полное видео финала конкурса красоты Queen and princess of the season 2018.
Завершился самый масштабный конкурс красоты в Керчи от SMG и КерчьИНФО. Однако эмоции у участниц и зрителей не утихают. Пожалуй, последней искрой в фейерверке эмоций долно стать полное видео всего финала.
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Мы благодарим всех партнеров за то, что помогли сделать настоящий праздник для девушек, подарить им замечательные подарки и навсегда оставить незабываемые эмоции.
Генеральным спонсором конкурса выступила фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи.
Видео разделено на 2 части — категории принцесс и королев. Приятного просмотра.