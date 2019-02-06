Помощь из бюджета: хватит ли 2 500 000 рублей некоммерческим организациям Керчи?

В Керчи распределили бюджетные средства социально-некоммерческим организациям. Как сами организации отреагировали на выделенные им суммы?

5 февраля в Керчи прошло заседание комиссии по распределению денежных средств социально ориентированным некоммерческим организациям. Об этом сообщает замглавы Администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ своей странице в «Facebook».

На поддержку деятельности этих организаций в текущем году было выделено из бюджета города 2 500 000 рублей.

В этом году на получение помощи претендовали четыре организации:

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки людей, находящихся в трудно жизненной ситуации «МИЛОСЕРДИЕ»;

Автономная некоммерческая организация «Керчь-Еникальское общество истории и древностей»

«Общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы, правоохранительных органов (пенсионеров) города-героя Керчи» ;

Общественная организация «Местное общество инвалидов городского округа Керчь».

«По итогу заседания денежные средства между организациями были поделены в следующих объемах: Совет ветеранов 1 050 000 рублей, Общество инвалидов — 703 тысячи рублей, АНО «Милосердие» — 597 000 рублей, АНО «Керчь-Еникальское общество истории и древностей» — 150 тысяч рублей», — пишет Дилявер Мельгазиев.

Замглавы администрации обратил внимание участников конкурса, что в 2019 году будет проводится финансовая проверка использования денежных средств, и в случае нарушений распорядители будут обязаны вернуть их в бюджет.

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Журналисты КерчьИНФО связались с руководителями представленных некоммерческих организаций, и попросили прокомментировать распределение средств из бюджета.

В общественной организации «Местное общество инвалидов городского округа Керчь» в принципе остались довольны суммой выделенных средств.

«Нам выдана сумма, которая нами и заявлялась. Львиная доля этих средств пойдет на оплату коммунальных услуг реабилитационного центра, и оплату сотрудникам организации. В планах нашей организации развитие реабилитационного центра, закупка оборудования, организации выездных мероприятий. Для осуществления этих планов мы будем использовать собственные средства. Конечно, денег не всегда хватает, но мы стараемся довольствоваться малым», — рассказала председатель общественной организации «Местное общество инвалидов городского округа Керчь» Марина МАМУЛЬ.

АНО «Керчь-Еникальское общество истории и древностей» заявили, что выделенная им часть средств недостаточна для реализации всех планов организации.

«Нами планировалась в 2019 году организация двух культурно-просветительских проектов в Керчи. Первый – это организация волонтерского движения по уходу и благоустройству памятников в Керчи. Частично выделенная сумма покроет расходы на организацию этого проекта, но средств все равно будет недостаточно. Постараемся своими силами изыскивать необходимые суммы», — заявили в АНО «Керчь-Еникальское общество истории и древностей.

На второй планируемый организацией проект средств не было выделено вовсе. Новый проект, под названием «Я – керчанин», должен был помочь юным керчанам в изучении истории своего города. Планировалось установить в образовательных учреждениях города стеллажи и постеры, рассказывающие об истории, памятных местах, героях и знаковых людях Керчи.

В АНО «Милосердие» в целом остались довольны выделенной суммой.

«С учетом общей суммы, выделенной городом на некоммерческие организации, мы не собираемся претендовать на большее. Тем более, часть расходов организации мы получаем от различных благотворителей – как юридических, так и физических лиц. Это у нас и в Уставе прописано. На первые полгода выделенных из бюджета средства будет достаточно, а там – посмотрим», — прокомментировали в организации «Милосердие».

Совет ветеранов дать комментарии отказался.