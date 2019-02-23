Помощь предпринимателям: бесплатный бизнес-марафон стартовал в Керчи (ФОТО, ВИДЕО)

В целях поддержки предпринимательства в Керчи организовали бесплатные бизнес-консультации, которые будут проходить регулярно в рамках проекта «Дом предпринимателя».
Вчера в здании горадминистрации прошла первая встреча консультантов Фонда предпринимательства с представителями малого и среднего бизнеса города Керчи.
Первый этап программы «Бизнес-марафон. Продвижение 3.0» направлен на содейсвтие и помощь предпринимателям, менеджерам, начинающим бизнесменам в освоении инструментов продвижения бизнеса в соцсетях и Интернете.
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Консультации в сфере продвижения бизнеса через Интернет предоставили керченским предпринимателям бизнес-тренер Игорь ФЕДОРОВ и Татьяна РОДЧЕНКО — консультант Фонда предпринимателей города Симферополя.
«Мы являемся представительством поддержки предпринимателей в Крыму. Хотим делиться знаниями, которых так не хватает местным предпринимателям», — говорит Татьяна РОДЧЕНКО.
Игорь ФЕДОРОВ подчеркнул, что в результате проведения сегодняшнего тренинга возникло очень много вопросов по интернет-продвижению бизнеса.
«Я приехал в Керчь на месяц, и очень хотел бы помочь городу в развитии путем проведения подобных мероприятий», — отметил бизнес-тренер.
Следующее бесплатное мероприятие для керченских предпринимателей планируется провести 27 февраля 2019 года.