Помощь пришла на третий день: на Нижнем Солнечном «освобождают» грузовик

На Нижнем Солнечном началась работа по «освобождению» грузовика, застрявшего в яме три дня назад.

Несколько дней назад перед эстакадой в районе Нижнего Солнечного застрял грузовик. По предположениям очевидцев крупногабаритный автомобиль деформировал дорогу, и после остановки так и не смог выехать с обочины.

На фотографиях заметно, что грузовик «DAF» застрял в насыпи дороги возле обочины, что явилось причиной для того, чтобы вызвать подъемный кран.

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После трёхдневного простоя, наконец, подоспела помощь, и началась работа по освобождению грузового автомобиля из образовавшейся ямы. Специалисты, приехавшие на место происшествия, сразу же оградили часть дороги, на которой находится грузовик и начали подъем автомобиля.

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