Попасть в меховой рай предлагает «Кировская меховая фабрика»

Полный ассортимент продукции ведущего российского производителя меховых изделий представлен на выставке-распродаже в Керчи. Фабрика вновь приезжает в город и по традиции готовит массу приятных сюрпризов.

22 – 24 января ДК «Корабел» ул. Орджоникидзе 88.

Понравилась шубка, но цена немного кусается? Промо-код с официального сайта компании подарит скидку на приглянувшуюся модель 20%.

https://meha-kirov.ru/Novosti/Yarmarka_mekha_Kirovskoy_Mekhovoy_Fabriki_v_vashem_gorode/?utm_source=Kerch4892&utm_medium=tizerstat

Кировская фабрика стремится к тому, чтобы меховая мода была доступной.Поэтому для покупателей всегда найдется выгодное предложение. Выставка напрямую от производителя — это возможность приобрести меховое изделие действительно высокого качества! И что важно — настоящие изделия именно этой фабрики приобрести можно только на официальной ярмарке.

Подходите к выбору шубы ответственно и выбирайте проверенного производителя. Ведь лучше сразу купить добротную вещь и наслаждаться покупкой долгое время, чем переживать из-за некачественного товара.