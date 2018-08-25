Популярность восточного Крыма выросла благодаря Крымскому мосту

Восточные регионы Крыма оказались в числе самых популярных у туристов в этом курортном году. Все это благодаря Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил глава комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК, пишет РИА Новости.

Читать: 5 миллионов туристов побывало в Крыму с начала 2018 года

Депутат при этом уточнил, что по наполняемости гостиниц на первом месте все равно остается Ялта.

«То, что нас удивило в этом году, — это Кировский район, Большая Феодосия, в том числе Коктебель. Все это связано с открытием Крымского моста», — сказал он.

Он уточнил, что примерно в одном месте по популярности у туристов находятся Алушта, Судак, Ленинский район и с небольшим отставанием — Черноморский район.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.