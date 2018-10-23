Порт Керчь станет основным для судоходной линии между Крымом и Сирией

Известно, что Крым и Сирия начали сотрудничество.

Морские порты Керчь и Феодосия станут основными для организации регулярного судоходного сообщения между Крымом и Сирией. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на генерального директора «Крымских морских портов» Алексея ВОЛКОВА.

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«Начинать работу на сирийском направлении до запуска железнодорожной составляющей Крымского моста будет Керченский порт. Феодосия – глубоководный порт, но железнодорожная составляющая при отправке грузов для него – ключевая. В дальнейшем оба порта станут базовыми для этого направления», – сказал ВОЛКОВ.

Он уточнил, что уже сейчас из Феодосии отправляются грузы в Сирию. С запуском железнодорожного сообщения по Крымскому мосту грузооборот порта заметно вырастет. Керчь рассматривается как аванпорт моста для обработки паромов, ро-ро судов и отправки небольших партий грузов, в том числе наливных и газа.

По его словам, отправлять в Сирию из Крыма планируют главным образом зерно, строительные материалы, металлопродукцию, технику и оборудование. Взамен Сирия готова поставлять овощи и фрукты.

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