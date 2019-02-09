Порыв водовода в районе Пошивальникова: когда дадут воду?

В редакцию КерчьИНФО поступила жалоба жителей улиц Горького и Пошивальникова на то, что их дома вторые сутки остаются без воды. Журналисты КерчьИНФО обратились за комментарием к начальнику ГУП «Вода Крыма» Денису ЛУПУ.

«Обращаемся к Вам с просьбой. Жители района Горького-Пошивальникова сидят без воды уже второй день. Вчера обещали, что всё сделают и к вечеру будет вода. Однако, обещанной воды так и не стало. Сегодня суббота, выходной день. У всех маленькие дети, старики, инвалиды. В районе Горьковского рынка настоящий потоп. Затопило весь рынок. Помимо того, что в домах нет воды, так ещё и по рынку ходить невозможно», — пишут жители района в редакцию КерчьИНФО.

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Как пояснил журналистам КерчьИНФО Денис ЛУПУ, в районе Горького-Пошивальникова серьезная авария на водоводе, которую не сразу удалось устранить.

«Внутри трубопровода образовалась дыра диаметром свыше 150 мм. Труба чугунная, поэтому пришлось вырезать поврежденный участок и производить сварочные работы. К домам, оставшимся без водоснабжения, организован подвоз воды», — пояснил начальник ГУП «Вода Крыма».

Денис ЛУПУ сообщил, что в данный момент работы движутся к завершению и водоснабжение на указанном участке будет восстановлено примерно к 17.00.