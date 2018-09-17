Порыв воды на улице Горького ликвидирован

Сегодня по улице Горького прорвало трубу по водоснабжению. Вода затопила улицу Пошивальникова, 2 ой Портовый переулок, Гагаринское кольцо.

Как утверждают очевидцы в социальных сетях, сильный напор воды стал препятствием для пешеходов и усложнил подход к городскому общественному транспорту.

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«Машина аварийной службы с бригадой прибыла на место происшествия еще до обеда. Утечка уже устранена. Подача воды возобновляется» — отметил главный инженер Водоканала Керчи Абжел КУРТАМЕТОВ.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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