После открытия Крымского моста поток туристов в Крым увеличился на 26%

За семь месяцев турпоток в Крым увеличился на четверть. Об этом РИА Новости Крым сообщил вице-премьер правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ.
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«Поток туристов растет день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 миллиона туристов, и за семь месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%», — сообщила вице-премьер.
Ранее Сергей АКСЕНОВ также доложил Дмитрию МЕДВЕДЕВУ об увеличении потока туристов в Крым.
На данный момент Крым посетило уже почти 4 миллиона человек.
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