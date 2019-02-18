После открытия ж/д по Крымскому мосту на полуострове откроется оптовый центр

Оптово-распределительный центр планируется построить в месте пересечения трассы «Таврида» и железнодорожных путей. Об этом, как сообщают СМИ Севастополя, сегодня говорилось на аппаратном совещании правительства города.

Власти города определили площадку для строительства нового объекта, который предполагается разместить в районе села Верхнесадовое.

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По словам начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима КИРПИЧНИКОВА оптовый центр заработает после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.