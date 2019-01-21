После пожара в Керченском проливе ищут девятерых моряков

Девять человек считаются пропавшими без вести после пожара на двух судах в районе Керченского пролива, всего на борту, по уточненным данным, было 32 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

«11 тел погибших поднято, 12 человек спасено, 9 считаются пропавшими без вести. В общей сложности 32 человека. Выяснилось, что на «Маэстро» был стажер из Триполи, которого не успели включить в судовую роль», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что на борту двух судов был 31 человек.

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Пожар произошел на двух судах «Маэстро» и «Канди» в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.