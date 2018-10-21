После трагических событий в Керчи студенты боятся идти на учёбу

Трагические события, которые произошли в Керчи 17 октября, очень сильно повлияли на множество студентов. Многие из них сейчас попросту боятся идти в учебные заведения. Журналисты КерчьИНФО решили узнать у психолога Ольги ГЛОТОВОЙ о том, с какими проблемами обращались к ней люди после случившихся событий.

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Она рассказала, что после сразу после происшествия, ей звонили многие родители по поводу психологического состояния детей, так как они попросту не знали, как их успокоить.

«Дети находились в шоке, а родители не знали, что с ними делать. Поэтому я консультировала как оказать первую психологическую помощь находясь дома», — рассказала психолог.

Она также рассказала, что студенты, которые были очевидцами произошедшего и вовсе не хотят возвращаться на учёбу в колледж. Одни говорят о переводе в другое учебное заведение, а кто-то и вовсе заявляет, что хочет покинуть город.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. Виновником стал один из его студентов, который взорвал бомбу, предварительно заминировав буфет, а когда началась паника стал расстреливать учащихся и преподавателей.

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