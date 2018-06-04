Погружена последняя свая Крымского моста (ВИДЕО)

Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста.

Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6 694 сваи трех типов. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Металлические трубчатые сваи – основной тип на проекте. Всего их погружено 5 364 штуки. Суммарная длина – около 335 километров. Диаметр каждой – 1420 мм, толщина стенки – 16, 20 и 40 мм в зависимости от участка работ.

Читайте: Новое фото Крымского моста из космоса

Первые такие сваи строители начали погружать на острове Тузла сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы и разрешения на строительство в феврале 2016 года. В начале работы на погружение одной сваи у мостовиков уходило до 25 дней.

Погружена последняя свая железнодорожной части Крымского моста

«Мы хоть и бодро отчитывались, но все равно было страшно, — рассказывал 15 мая президенту России Владимиру Путину в кабине КАМАЗа Александр Островский, гендиректор компании «СГМ-Мост». – Думали, куда же мы выйдем (с такими темпами)».

Но, отработав и полностью освоив технологию, строители вошли в ритм, предусмотренный проектом производства работ, — трубосвая за трое суток. Позже на погружение такой сваи уходило уже до 24 часов. А на некоторых участках мостовики забивали трубосваи по технологии без промежуточной сварки – 80-метровые, что занимало всего 3-5 часов.

Погружение свай в фундаменты опор под автодорогу было завершено еще летом 2017 года, после чего строители полностью перевели сваебойное оборудование на железнодорожную часть.

Требования к профилю железных дорог – жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру – с 5 до 35 метров. Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2 576 трубосвай, то под железнодорожные – 2 788 трубосвай.

Читайте: ЖД подходы к Крымскому мосту сегодня (ВИДЕО)

По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 зафиксировано самое глубокое погружение трубосваи: проектный отказ достигнут на отметке 108 метров.

Сваи Крымского моста погружены как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в агрессивной морской среде в каждой трубосвае создан железобетонный сердечник: в верхней секции трубы сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном. На разных участках строительства высота таких сердечников зависит от глубин акватории и геологии грунта. С внешней стороны на участке соприкосновения с агрессивной средой на трубу нанесено антикоррозийное покрытие.

Кроме того, при строительстве Крымского моста использовано еще два типа свай – буронабивные (преимущественно на таманской стороне, общее количество – 834 штуки) и призматические (преимущественно на керченской стороне, общее количество – 496 штук).

Погружена последняя свая железнодорожной части Крымского моста

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.