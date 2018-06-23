Последствия ливня в Керчи (ВИДЕО)

Не успели керчане и гости города обрадоваться освежающему дождю, как он превратился в настоящий ливень, который затопил все вокруг.

Так, например, жители Аршинцево в районе остановки «Парковая» (где не было сильного дождя) испытали все прелести отключения электроэнергии.

В то же время жители центра города (где бушевал настоящий проливной дождь) в буквальном смысле слова искупались. В районе центрального рынка Керчи произошло настоящее подтопление. Жалуются керчане и на затопление дорог в районе горбольницы №1.

Читайте: В Керчи пошел долгожданный дождь

Из-за обильных осадков страдают не только пешеходы, но и транспортные средства.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.