Последствия ливня в Керчи (ВИДЕО)

Не успели керчане и гости города обрадоваться освежающему дождю, как он превратился в настоящий ливень, который затопил все вокруг.
Так, например, жители Аршинцево в районе остановки «Парковая» (где не было сильного дождя) испытали все прелести отключения электроэнергии.
В то же время жители центра города (где бушевал настоящий проливной дождь) в буквальном смысле слова искупались. В районе центрального рынка Керчи произошло настоящее подтопление. Жалуются керчане и на затопление дорог в районе горбольницы №1.
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Из-за обильных осадков страдают не только пешеходы, но и транспортные средства.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи