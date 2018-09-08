Последствия непогоды в Керчи: несколько районов остались без воды и электричества

Аварийные бригады водоканала и КРЕСа работают на нескольких улицах города.

Шквалистый ветер и сильный ливень испортили праздник в Керчи. В добавок ко всему несколько районов обесточены.

По данным сотрудников КРЭС работы по восстановлению подачи электричества ведутся на улицах Борзенко, Кирова, Островского, Капитана Алиева и Кутузова.

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Керчане написали в редакцию КерчьИНФО об отсутствии водоснабжения в районе БАМа. По данным от керченского водоканала в городе произошли порывы на нескольких участках системы водоснабжения. Аварийные бригады работают на улице Буденного, Индустриальном шоссе, в Капканах, район улицы О. Кошевого.

Керчане, будьте предельно осторожны.

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