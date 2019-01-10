Последствия снегопада в Керчи (ФОТО и ВИДЕО)

Берегите головы и автомобили.
Сказочная зима для многих керчан стала хорошей новостью. А коммунальщикам прибавила работы. По всему городу повалены деревья, ветки падали на провода и газовые трубы. Особо критических ситуаций не было.
Сейчас все еще есть неубранные последствия снегопада. Но основные проблемы устранены. Так, например, в Аршинцево много деревьев падали на проезжую часть. Никто не пострадал и коммунальные службы быстро освободили проезжую часть.
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В этом же районе, вечером 7 января, во дворе по улице Мира огромное дерево упало на новую спортивную площадку. Уже на следующий день дерево убрали.
Сегодня снег на деревьях практически растаял, но ветер усиливается. А значит гроза еще существует. Керчане, будьте предельно осторожны. Старайтесь не ходить под деревьями, даже если с виду они кажутся достаточно прочными.