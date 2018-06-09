Постой, паровоз: пьяный керчанин попал под поезд (видео)

Двигаясь по железнодорожным путям в районе Аджимушкая, поезд наехал на пьяного мужчину. Потерпевший сидел на рельсах.

Как рассказывает машинист поезда, издалека он заметил человека, сидящего на путях. В экстренном порядке были предприняты меры по торможению состава из 18 вагонов. Тормозной путь составил 600 метров.

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Мужчина остался жив, но получил переломы в районе шейного отдела.

«За все года моей работы такое я вижу впервые», — прокомментировал случившееся помощник машиниста Алексей.

Пьяный керчанин попал под поезд (видео)

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