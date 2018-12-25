Пострадавшим керченским студентам колледжа подарили ноутбуки

Керченским студентам политехнического колледжа, которые сейчас проходят лечение в Москве, подарили 11 ноутбуков под Новый год. Об этом рассказала актриса Яна ПОПЛАВСКАЯ на своей официальной страничке в «Instagram».

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Такую благотворительную акцию она решила провести, когда узнала о том, что ребятам нужны ноутбуки для учёбы. В поисках спонсора актриса обратилась в компанию «М-Видео», однако там ей отказали, сославшись на другие благотворительные проекты. Но российская телерадиоведущая не остановилась на этом и обратилась к своему другу — адвокату Александру ДОБРОВИНСКОМУ. Дело не заставило себя ждать.

«Уже через полчаса после этого разговора Александр Андреевич на свои личные деньги закупил 11 ноутбуков. Еще через два дня мы привезли компьютеры детям. Счастью детей, измученных болью, бесконечными операциями, уставших от больничных палат, не было предела», — пишет актриса.

По словам Яны, студенты оставили свои костыли и выстроились у елки для общего фото, но три девочки не смогли встать с кровати, настолько тяжелое у них состояние.

Напомним, что лечение студенты проходят после чудовищной трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года в Керчи, когда четверокурсник Владислав РОСЛЯКОВ открыл стрельбу и заложил бомбу в политехническом колледже. В результате трагедии пострадали и погибли люди.