Пострадавшим морякам оформили временные документы

Россиийское дипведомство заявило о том, что спасенным с горящих танкеров, морякам созданы условия для законного пересечения границы. Об этом ТАСС сообщил врио руководителя представительства МИД РФ в Симферополе Олег РОДИВИЛОВ.

«Мы содействовали в оформлении документов, необходимых для пребывания и выезда из России, а также в оформлении нахождения их (моряков) на нашей территории. Документы готовы. Это временные паспорта», — заявил РОДИВИЛОВ.

Представитель МИД уточнил, что списки моряков и ксерокопии документов предоставлены крюинговыми компаниями. В данный момент оформляются транзитные визы и и визы для отправления моряков за рубеж.

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«У них же не осталось никаких документов при себе, когда они спасались. Сейчас уже созданы все условия для их законного пересечения границы», — сказал РОДИВИЛОВ.

Сроки отправки моряков на родину зависят от врачей. Вопросами отправки граждан Турции будет заниматься консульство Турции в Новороссийске. Консульские учреждения Индии в представительство пока не обращались.