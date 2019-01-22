Пострадавших с горящих танкеров в Керченском проливе доставят вертолетом

В Керчи готовы принять пострадавших.

Всю ночь в Керченской городской больнице №1 ждали пострадавших с горящих танкеров. Из-за сложных погодных условий не было возможности доставить людей на берег. Сейчас спасатели ждут вертолёт, который соберет моряков из разных судов. Об этом сообщил Крыминформу сообщил источник из экстренных служб:

«Дело в том, что пострадавшие сейчас находятся на разных судах в Черном море. Чтобы их собрать, нужен вертолет со специальной люлькой. Сейчас мы ожидаем прибытия вертолета и только после этого можно будет доставить на берег пострадавших».

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В Керчи еще с ночи готовы бригады медиков.

«Все машины готовы, специалисты есть, время подъезда у нас – 4 минуты. Как только поступит команда, мы сразу начнем принимать пострадавших», — сообщает руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей ОЛЕФИРЕНКО.

По данным Росморречфлота всего на двух судах находилось 32 человека. 12 спасены. По последней информации 14 человек погибли. Судьба еще 6 моряков неизвестна. МЧС ведут уже поисковую операцию, так как шансов на спасение уже нет. В Черном море начался шторм — люди могли утонуть или погибнуть еще на судне.