Пострадавших в трагедии в Керчи выписывают из больниц

Из медицинских учреждений продолжают выписывать пострадавших в Керченском политехническом колледже.
Несколько дней назад из Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6 отправлен на амбулаторное лечение один из пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.
В Краснодаре из детской краевой больницы выписали еще одного из пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж.
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Как рассказали журналисты Риа Новости Крым, ссылаясь на министерство здравоохранения Кубани, остальных пострадавших планируется выписать в ближайшее время.
«Одного выписали из детской краевой… В ближайшие дни планируется выписать всех детей».
Девять пострадавших из Керчи по-прежнему находятся в первой краевой больнице. Состояние у них разное. Врачи делают всё необходимое.