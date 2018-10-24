Пострадавших в трагедии в Керчи выписывают из больниц

Из медицинских учреждений продолжают выписывать пострадавших в Керченском политехническом колледже.

Несколько дней назад из Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6 отправлен на амбулаторное лечение один из пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.

В Краснодаре из детской краевой больницы выписали еще одного из пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж.

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Как рассказали журналисты Риа Новости Крым, ссылаясь на министерство здравоохранения Кубани, остальных пострадавших планируется выписать в ближайшее время.

«Одного выписали из детской краевой… В ближайшие дни планируется выписать всех детей».

Девять пострадавших из Керчи по-прежнему находятся в первой краевой больнице. Состояние у них разное. Врачи делают всё необходимое.

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