Посвящение в студенты и не только: Как в КГМТУ прошла линейка?

Сегодня возле стен ДК «Корабел» прошла торжественная линейка для студентов КГМТУ. Журналисты КерчьИНФО побывали там и уже спешат поделиться с вами фотографиями и ярчайшими впечатлениями от торжества!

На мероприятии присутствовали и приглашенные гости: бывший выпускник и ныне глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН, председатель городского совета Николай ГУСАКОВ и другие. Все они поздравили студентов ВУЗа с Днем знаний и пожелали им хорошей учебы.

Университет чтит свои традиции и как всегда, первокурсников, которым только предстоит пройти их самые счастливые и радостные моменты жизни, посвятили в студенты обрызгав морской водой. Многие из первокурсников не были готовы к такому поворот событий и поэтому их незамедлительно обрызгали морской водой.

В этом году в университете была учреждена новая премия имени Н.М. Книповича и ею успели наградить уже нескольких студентов за отличную учебу.

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