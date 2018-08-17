Потушен второй за неделю пожар в ущелье Уч-Кош

Вчера в 15:20 в главное управление МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о загорании лесной подстилки в урочище Уч-Кош недалеко от предыдущего места пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные, а также сотрудники лесоохотничьего хозяйства и Крымского природного заповедника.

В ликвидации пожара было задействовано 108 человек и 23 единицы пожарно-спасательной техники.

Сегодня загорание удалось полностью ликвидировать.

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