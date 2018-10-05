Поврежденный пролет Крымского моста заменят

Пролет железнодорожной части Крымского моста, который съехал в воду при монтаже, будет заменен на новый.
Вчера на «стройке века» произошло ЧП – один из пролетов железнодорожной части Крымского моста упал в Керченский пролив. Пресс-центром Крымского моста уже был дан официальный комментарий по данному факту. Ситуация также прокомментировал и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий РОТЕНБЕРГ.
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Сегодня многие задаются вопросом — что будет с поврежденным пролетом и сколько времени понадобиться на восстановление?
«На место упавшего пролётного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток», — было отмечено в официальном сообщении от пресс-центра.
Известно, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на сроки сдачи в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года — к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме.